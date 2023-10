Nella mattinata di oggi, martedì 31 ottobre, una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola, impegnata in un servizio di vigilanza stradale, ha proceduto al controllo di un furgone, scoprendo e sequestrando 98 bombole in ferro di diverse dimensioni, piene di gas liquefatto di “contrabbando”, per un peso totale di circa 2.500 chilogrammi. Inoltre, gli agenti hanno ritenuto necessario sequestrare il furgone cabinato a causa delle sue pessime condizioni di utilizzo.

Furgone con 98 bombole di gas di contrabbando, fermati due uomini di Calvizzano

Il controllo è scattato sulla SS7bis, nel tratto del comune di Acerra. I poliziotti hanno deciso di fermare il conducente dell’autocarro a causa della sua guida nervosa e poco fluida.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno avvertito un forte odore di gas proveniente dall’abitacolo del veicolo. Questo fatto ha ulteriormente insospettito gli agenti, i quali, ispezionando il vano posteriore del mezzo, hanno riscontrato la presenza di una notevole quantità di gas di contrabbando contenuto in bombole in ferro di diverse dimensioni e peso, prive inoltre del necessario collaudo.

I due occupanti del veicolo, il conducente e il passeggero, sono stati identificati come un uomo di 43 anni e un giovane di 26 anni, entrambi residenti a Calvizzano e con precedenti specifici in materia di contrabbando. Sono stati denunciati per ricettazione e frode nell’esercizio del commercio di merci pericolose, sottrazione all’accertamento e pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. Infine, l’intero carico è stato sequestrato. Gli agenti hanno anche proceduto al sequestro del veicolo, poiché privo di qualsiasi autorizzazione ed equipaggiamento necessario.