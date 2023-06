Sparatoria ieri pomeriggio a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Ignoti a bordo di uno scooter sono arrivati in via delle Legioni ed hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco – almeno 12 i bossoli ritrovati a terra dalle forze dell’ordine – per poi darsi alla fuga, scatenando il panico tra i presenti.

Fuorigrotta, sparatoria in strada: boss e figlio sfuggono ad agguato

Le indagini sono state affidata ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli. Secondo quanto accertato dai militari dell’arma forze, nel mirino del commando entrato in azione c’erano Vitale Troncone e il figlio Giuseppe. Quest’ultimo scarcerato di recente dopo un arresto per rapina e lesioni risalente allo scorso ottobre.

Poco lontano dal luogo dell’agguato c’è il bar di famiglia, davanti al quale Vitale Troncone rimase gravemente ferito in un agguato nel giorno dell’antivigilia di Natale del 20212.

Erano le 11 del mattino e il commando, nonostante la presenza di decine di persone in strada, fece fuoco con l’obiettivo di uccidere, davanti alla Caffetteria Troncone, all’altezza del civico 47 di via Caio Duilio.

Sequestro telecamere

Al momento non si esclude nulla. Neanche l’ipotesi di una ripresa della faida che di recente ha interessato la zona flegrea. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo in cui è avvenuto l’agguato, per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare e identificare gli autori del gesto.