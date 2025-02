Un episodio di vandalismo ha scatenato indignazione e dibattito sui social dopo che un automobilista ha denunciato di aver trovato la propria auto gravemente danneggiata per essersi rifiutato di pagare un parcheggiatore abusivo. Il fatto è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del The Space Cinema, e le immagini dell’accaduto sono state diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli, esponente dell’Alleanza Verdi-Sinistra.

Fuorigrotta, non paga la parcheggiatrice abusiva: al rientro trova l’auto sfasciata

L’automobilista ha raccontato quanto successo, pubblicando anche una foto dei danni: “Deputato, guardi come ho trovato la mia auto parcheggiata fuori al The Space Cinema a Fuorigrotta per essermi rifiutato di pagare la parcheggiatrice abusiva”. Nello scatto si notano danni evidenti alla vettura, in particolare nella zona del parabrezza laterale.

La vicenda ha acceso il dibattito sui social, dove in tanti hanno espresso solidarietà all’automobilista e condannato il racket dei parcheggi abusivi, una piaga diffusa in molte città italiane. Molti utenti hanno sottolineato la scarsa presenza delle forze dell’ordine nella zona, nonostante l’alta affluenza di persone ogni fine settimana. Oltre al The Space Cinema, infatti, l’area ospita importanti strutture come il PalaBarbuto, il PalaPartenope, la Casa della Musica e la Piscina Scandone, senza contare la vicinanza con lo Stadio Maradona, che attira migliaia di tifosi ad ogni evento sportivo.

Il caso rilancia il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, spesso protagonisti di episodi di intimidazione e vandalismo ai danni di chi si rifiuta di sottostare alle loro richieste.