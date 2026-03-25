Vergogna a Giugliano. Un gruppo di ignoti – tutti giovanissimi – ha forzato uno degli ingressi del cinema Moderno di piazza Municipio per compiere un raid vandalico. Diversi i danni inflitti alla struttura. I balordi hanno staccato una lampada di sicurezza, scavato un buco nella parete e srotolato un idrante.

Vergogna a Giugliano, baby-gang vandalizza il cinema Moderno ancora da inaugurare

Per non destare sospetti, i ragazzi sono entrati nell’edificio dalla porta anti-panico, situata nel vicoletto laterale della piazza. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e documentato i danni.

La baby-gang è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso per risalire alla loro identità. Il cinema, oggetto di un percorso di riqualificazione, dovrebbe inaugurare nei prossimi mesi e non era ancora aperto al pubblico.