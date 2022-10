Tragedia a via Terracina a Fuorigrotta dove un uomo è morto a seguito di un incidente stradale. I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, lunedì 17 ottobre. L’incidente è stato registrato a pochi passi dall’ospedale San Paolo.

Fuorigrotta, morto mentre era alla guida

L’uomo – come riporta Fanpage.it – era alla guida della sua auto, quando, probabilmente per un malore improvviso, si è scontrato con altre vetture che erano in sosta lungo la strada. Il conducente avrebbe perso il controllo del proprio veicolo terminando la corsa contro i mezzi parcheggiati.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi di rito. Da quantificare invece i danni subiti dalle automobili in sosta, anche se non sarebbero ingenti. Disposto il sequestro della salma, sulla quale verrà effettuata l’autopsia chiamata a indicare l’esatta causa del decesso dell’uomo.

Le indagini

Al momento, nessuna ipotesi è ufficialmente esclusa, sebbene la dinamica lascerebbe supporre possa essersi trattato di un malore improvviso che ha portato il conducente a perdere il controllo del mezzo e a schiantarsi fuori strada. L’identità della vittima ancora non è stata resa nota.