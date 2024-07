Ancora un incidente a Fuorigrotta, dove le strade, al calar della sera, si trasformano in un circuito da corsa. Questa volta è stato coinvolto uno scooter, finito al suolo in via Giacomo Leopardi, all’altezza delle Scuole Pie. Proprio la stessa strada dove, poche settimane fa, la giovane Rita Granata è stata tragicamente travolta e uccisa.

Fuorigrotta, incidente in scooter in via Leopardi: ambulanze sul posto

I residenti che hanno assistito alla scena si sono rivolti al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Nonostante l’intervento delle ambulanze, sembra che non ci siano state gravi conseguenze.

“Di sera Fuorigrotta diventa un enorme autodromo o una pista di motocross. A nulla sono servite le tragiche morti come quella di Rita Granata. Via Leopardi è spesso teatro di tragedie a causa dell’alta velocità e della follia. Questi incidenti non sono frutto della casualità, ma della mancanza di un adeguato contrasto al fenomeno dei pirati della strada e dei piloti spericolati. Possiamo ritenerci fortunati se la conta dei morti e dei feriti non è ancora più elevata”, ha commentato Borrelli.

“Servono dossi e strisce pedonali rialzate, strumenti facili da installare che possono garantire maggiore sicurezza ai pedoni e arginare l’alta velocità. La gente del posto ha paura per se stessa, per i propri figli, per i familiari, ed è pronta a scendere in strada per farsi ascoltare. Noi saremo al loro fianco”, ha aggiunto il parlamentare.