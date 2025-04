Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno eseguito una misura cautelare di divieto di dimora nei comuni di Napoli e Caserta nei confronti di una 42enne di Pozzuoli, gravemente indiziata del reato di tentata estorsione.

Fuorigrotta, divieto di dimora per la parcheggiatrice abusiva di Ingegneria: vantava legami col clan

Il provvedimento è scaturito da un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto del diffuso fenomeno dei parcheggiatori abusivi, particolarmente radicato nel capoluogo partenopeo. Le indagini, avviate a seguito di denunce e segnalazioni da parte di diversi studenti universitari, hanno portato alla luce numerosi episodi di richieste estorsive da parte della donna nei pressi del parcheggio adiacente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II, in via Claudio.

In particolare, in una delle occasioni documentate, la 42enne – già nota alle forze dell’ordine per reiterate violazioni al foglio di via obbligatorio e con diversi precedenti a carico – è stata ripresa in un video mentre pretendeva denaro da una vittima, sostenendo di appartenere all’“organizzazione criminale di Fuorigrotta” e minacciando velatamente ritorsioni, tra cui furti o danneggiamenti alle auto in sosta, qualora non le fosse stato consegnato il denaro. La presenza costante e intimidatoria della donna avrebbe spinto alcune vittime, sebbene inizialmente decise a denunciare, a ritirare le querele presentate per timore di possibili conseguenze.