Nuovo episodio di violenza nel quartiere Fuorigrotta, dove si sospetta un nuovo episodio legato alla camorra. Ieri sera, intorno alle 20:30, in via Cumana, un giovane di 21 anni, Luca Colimoro, è stato colpito da diversi colpi di pistola, riportando ferite gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e resta in condizioni critiche.

Fuorigrotta, agguato in serata: 21enne ferito a colpi di pistola. È grave

Secondo le prime ricostruzioni, i sicari avrebbero mirato all’addome del ragazzo, lasciando ipotizzare un attacco premeditato. Gli inquirenti stanno analizzando ogni pista, senza escludere la possibilità di un agguato di stampo camorristico.

Tra le ipotesi, il coinvolgimento del giovane con il clan Troncone, così come un possibile collegamento con i recenti arresti che hanno colpito il clan Esposito di Bagnoli, da tempo in conflitto con il gruppo criminale di Fuorigrotta. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili, mentre nel quartiere cresce la tensione per l’ennesimo episodio di sangue.