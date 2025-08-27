Un uomo di 47 anni è stato brutalmente aggredito ieri sera, martedì 26 agosto, intorno alle 23, in via Giambattista Marino a Fuorigrotta, nei pressi del McDonald’s. La vicenda è stata denunciata dal fratello della vittima, il consigliere della X Municipalità Sergio Lomasto, secondo quanto riportato da NapoliToday.

Fuorigrotta, 47enne aggredito fuori dal McDonald’s da baby-gang sotto gli occhi della famiglia

R. Lomasto è stato colpito senza alcun motivo da una baby-gang, mentre erano presenti la madre anziana e i due figli di 14 e 10 anni. Trasportato d’urgenza al Cardarelli, ha riportato un trauma cranico, frattura scomposta al naso, lesioni facciali e frattura dello zigomo. Il fratello ha raccontato dal pronto soccorso: “Potevo non avere più un fratello… avessero avuto un coltello, sarebbe stata una tragedia davanti a mia madre e ai bambini”.

Nonostante la presenza di un commissariato a pochi passi, le volanti sono arrivate da via Medina solo dopo diverso tempo. Le indagini si concentrano sulle telecamere della zona, definita “pluriattenzionata”. Il figlio più piccolo della vittima è rimasto particolarmente sotto choc.

In un comunicato diffuso stamattina, Sergio Lomasto ha parlato di “violenza brutale” e di una situazione che “dimostra quanto fosse fondata la mia preoccupazione”, ricordando le richieste di maggiore sicurezza nell’area dello stadio Maradona già espresse mesi fa.