Si sono tenuti questo pomeriggio a Scafati i funerali del 18enne Pasquale Nappo, il giovane operaio di appena 18 anni, ucciso a colpi di pistola nella notte del 2 novembre a Boscoreale. Nella parrocchia di San Francesco di Paola, dove è stata accolta la salma, si sono radunate centinaia di persone per l’ultimo saluto. A celebrare i funerali, don Peppino De Luca, che ha rivolto parole di conforto e di speranza ai genitori e agli amici del ragazzo.

Funerali Pasquale Nappo, Scafati dà l’ultimo saluto al 18enne ucciso a Boscoreale

Sui social, numerosi i messaggi di cordoglio. Tra questi, quello della Pro Loco di Scafati, che ha ricordato Pasquale come “una vita spezzata troppo presto” e ha lanciato un appello a rinnovare l’impegno collettivo per la legalità. Per l’omicidio di Pasquale Nappo sono ora accusati un 18enne e un 23enne, entrambi già in carcere con l’aggravante del metodo mafioso. I due si sarebbero costituiti poche ore dopo la sparatoria, raccontando agli inquirenti di aver agito per vendetta, dopo un’aggressione subita alcuni giorni prima. Pasquale, trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, il è morto poco dopo l’arrivo.

(Articolo in aggiornamento)