Si terranno oggi, in forma laica, a Montecitorio, i funerali di Stato per il presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso venerdì scorso a 98 anni.

La Camera ospita i funerali che si celebrano alle 11.30 nell’emiciclo – termine previsto entro le 13 – con le esequie, trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente allestiti in Piazza del Parlamento.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di quella annunciata ieri del Capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, e del presidente della Repubblica di Germania Frank Walter Steinmeier.

Quella di oggi sarà una prima volta per un funerale nell’Aula di Montecitorio, mentre non è la prima volta che si svolgono esequie di Stato laiche per i rappresentanti delle istituzioni. Prima di Napolitano, infatti, a scegliere il rito laico furono gli ex presidenti della Camera Nilde Iotti e Pietro Ingrao, i cui funerali furono celebrati all’aperto, in Piazza Montecitorio.

Maxischermi a Napoli

Per consentire la massima partecipazione della città di Napoli, luogo di origine di Napolitano, ai funerali del Presidente emerito, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto l’allestimento di un maxischermo nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino su cui – con il supporto organizzativo degli uffici dell’Area Cultura del Comune di Napoli – verranno diffuse le immagini delle esequie trasmesse dalla RAI. L’ingresso, libero fino ad esaurimento dei posti, è consentito dalle ore 11. Il sindaco parteciperà invece alle esequie a Roma.