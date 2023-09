È morto Giorgio Napolitano. La notizia viene confermata dopo che giorni fa si erano diffuse indiscrezioni circa l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Ex presidente della Repubblica per due mandati tra il 2006 e il 2015 e primo della storia d’Italia a essere rieletto, è morto oggi a 98 anni. Era nato a Napoli il 29 giugno 1925.

È morto l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Napolitano era in condizioni di salute precarie da molto tempo per via dell’età, e si era aggravato negli ultimi giorni: al momento della morte si trovava nella clinica privata Salvator Mundi a Roma. Per decenni esponente di spicco del Partito comunista italiano (PCI) nella cosiddetta Prima Repubblica, poi presidente della Camera e ministro dell’Interno dopo il 1992.