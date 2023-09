L’abbraccio, e le lacrime, di un’intera comunità sconvolta per la morte di Anna Sommella, la 15enne vittima di un incidente tra auto e scooter in viale dei Pini Nord a Varcaturo. Questa mattina si sono celebrati i funerali alla chiesa di San Luca. Tantissime le persone che si sono strette intorno alla famiglia, stimati lavoratori delle fascia costiera residenti da anni nella zona di Licola. Poi soprattutto tanti adolescenti, con scritte e magliette per ricordare Anna. “La vostra presenza qui è un monito, – ha detto don Angelo durante l’omelia – cari giovani vi scongiuro: divertitevi ma fatelo in modo sano. Usate la testa, la vita è un dono che va custodito. Anche noi adulti – ha aggiunto il parroco – dobbiamo stare più attenti alla guida ed usare i dispositivi di sicurezza”.

Funerali di Anna Sommella a Varcaturo

Un appello rilanciato anche dalla sorella della 15enne, che letto una lettera durante dall’altare. “Queste strade ti hanno portato via. Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno – ha sottolineato la ragazza – ma questa morte non sia vana e faccia riflettere sulle mancanze del territorio”. Ed all’uscita della bara bianca, tra palloncini e coriandoli, rimbomba anche l’appello della madre di Anna: “Ragazzi ascoltate sempre i vostri genitori”.

Per la ragazzina è risultato fatale il volo senza casco mentre viaggiava col fidanzato coetaneo a bordo di uno scooter 350. Il potente mezzo si è scontrato con un’auto già sottoposta a sequestrato e guidata da un 39enne del posto la quale era stata revocata la patente per guida in stato psicofisico alterato. Entrambi i conducenti sono indagati ora per omicidio stradale con gli accertamenti affidati ai carabinieri. Ad avere la peggio è stata Anna ed ora dalla famiglia e tantissimi residenti di Licola, Varcaturo e Lago Patria arriva forte l’appello a fare di più per la sicurezza stradale, a partire dai controlli delle forze dell’ordine per la circolazione stradale. L’amministrazione comunale, che aveva da poco risaltato la strada dove è avvenuta la tragedia, ha già avviata interventi per rendere più sicura la zona con strisce pedonali, dossi ed altri interventi. Resta però soprattutto l’appello a rispettare le norme alla guida ed evitare il ripetersi di queste tragedie.