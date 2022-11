Fumogeni per festeggiare la laurea, a Giurisprudenza scatta l'allarme antincendio

Un fumogeno acceso appena fuori l’ingresso dell’università per festeggiare la laurea e l’evacuazione dell’intera struttura dopo l’allarme antincendio suonato per via del fumo. É quanto accaduto nella giornata di ieri, martedì 8 novembre all’università di Giurisprudenza a Bari.

Fumogeno dopo la laurea, all’università scatta l’allarme antincendio

L’intera scena è stata anche ripresa da un cellulare di un giovane appartenente all’associazione Universo che ha pubblicato il video su Tik tok: “Allarme incendio a Giurisprudenza, ma il motivo è tutto da ridere. Fumogeni accesi da un neo laureato”.

Gli studenti sono stati radunati davanti alla statua della Minerva ma dopo pochi minuti l’allarme è rientrato. Non è la prima volta che scatta l’allarme antincendio all’interno dell’Università. Il fumogeno, secondo quanto ricostruito, è stato acceso davanti al palazzo di Giurisprudenza, in piazza Cesare Battisti.

Agli studenti è stato chiesto di lasciare tutte le aule per radunarsi nel piazzale come da prassi. Molti hanno eseguito quanto richiesto tranquillamente perché “abituati ad avvenimenti del genere durante l’anno”.