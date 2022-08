Paura sul Gran Sasso, un fulmine colpisce tre giovani mentre erano impegnati in un’escursione a Campo Imperatore.

Fulmine sul Gran Sasso, 3 giovani feriti

Un fulmine, colpendoli, ha sbalzato via due di loro e si è abbattuto in pieno sul terzo. I due, all’inizio sotto shock, non si sono fatti nulla, a differenza del terzo ragazzo le cui condizioni sono subito apparse gravi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo, che hanno provveduto a soccorrere i giovani, tutti in condizioni gravi.

Il giovane ferito

Si tratta di S.T., 28 anni di Tivoli. Il giovane è in grave in pericolo di vita ed è sottoposto al coma farmacologico. L’incidente ha coinvolto due ragazzi di 24 anni, l’altro, D.C. e un 28enne, A.M. entrambi di Roma.