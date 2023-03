E’ di un ferito il bilancio della violenta esplosione registrata nella serata di ieri a Gricignano d’Aversa, in via Sant’Antonio Abate. La vittima è un 63enne del posto che non ha fatto in tempo a lasciare la sua abitazione.

Gricignano d’Aversa, esplode bombola di gas: ferito un 63enne

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, poco dopo le 19 una fuga di gas, probabilmente proveniente da una bombola, ha provocato una deflagrazione in un appartamento. Il proprietario si è reso conto di quanto stesse accadendo ma è stato travolto dall’esplosione mentre stava lasciando casa.

I residenti, allarmati dal boato, hanno chiamato i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto, hanno caricato il ferito in ambulanza e l’hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di via Gramsci ad Aversa. I medici gli hanno riscontrato un trauma al torace. A breve la prognosi potrebbe essere sciolta. Il 63enne non versa in gravi condizioni. Notevoli invece i danni riportati dall’appartamento di via Sant’Antonio Abate.