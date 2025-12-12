Fuga spericolata contromano in autostrada per evitare un controllo della Polizia di Stato. È quanto accaduto nei giorni scorsi tra il Casertano e il Nolano, lungo l’A30, dove due auto di grossa cilindrata, risultate poi provento di rapina, sono state sequestrate dagli agenti.

Fuga contromano lungo l’A30 Caserta-Salerno: sequestrate due auto. Malviventi in fuga

Tutto ha avuto inizio alla barriera di Napoli Nord, dove gli operatori della Sottosezione Autostradale di Caserta Nord hanno intercettato due veicoli sospetti. Alla vista delle pattuglie, i conducenti hanno improvvisamente accelerato, dandosi alla fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo.

L’allarme è stato immediatamente diramato al Centro Operativo di Napoli, che ha inviato una pattuglia del Distaccamento di Nola. Le auto sono state successivamente individuate nei pressi dell’area di servizio “Tre Ponti”, lungo l’autostrada A30. Qui la situazione è degenerata: i guidatori, accortisi della presenza della Polizia, hanno invertito la marcia percorrendo contromano alcuni metri in autostrada, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

Auto rubate

Poco dopo, hanno abbandonato i veicoli sulla corsia di emergenza e si sono dati alla fuga a piedi, insieme agli occupanti delle vetture, dileguandosi nelle campagne circostanti. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che entrambi i veicoli erano stati rubati a seguito di rapina. Uno dei due, in particolare, risultava già utilizzato per commettere numerosi reati predatori nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. All’interno delle auto, infine, gli agenti hanno rinvenuto attrezzi da scasso, anch’essi sottoposti a sequestro. Proseguono le indagini per risalire all’identità dei fuggitivi e ricostruire l’intera rete criminale.