Frignano, latte trasportato senza refrigerazione e in bidoni sporchi: sequestrati 240 litri

Quasi 240 litri di latte ovicaprino trasportati in condizioni igieniche precarie, senza refrigerazione e privi di qualsiasi documentazione di tracciabilità. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali del Nucleo di Marcianise durante un controllo su strada nel territorio di Frignano.

I militari stavano effettuando un servizio mirato al controllo del trasporto di rifiuti, quando in via D’Azeglio hanno fermato un furgone per un accertamento. All’interno del mezzo, invece di rifiuti, sono stati trovati diversi bidoni blu con tappo nero, visibilmente sporchi all’esterno. In quattro di questi contenitori erano custoditi circa 60 litri di latte ciascuno, per un totale di 240 litri.

Il conducente ha spiegato di aver ritirato il latte da un allevatore della zona e di essere diretto verso un caseificio per la trasformazione. Tuttavia il prodotto non era refrigerato, mancava qualsiasi documentazione sulla provenienza e tracciabilità e il furgone non risultava autorizzato al trasporto di alimenti.

Sul posto è intervenuto anche personale dell’ASL di Caserta, che ha accertato l’inidoneità dei contenitori, risultati ammalorati e sporchi, oltre alla presenza nel latte di residui estranei in superficie. Alla luce delle verifiche, i Carabinieri Forestali hanno contestato al trasportatore il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, procedendo al sequestro dei quattro bidoni con il latte e alla denuncia a piede libero. Dopo l’informativa all’Autorità giudiziaria, il latte sequestrato è stato immediatamente distrutto tramite una ditta autorizzata, per motivi di sicurezza sanitaria.