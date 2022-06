E’ stata stroncata da un malore a soli 27 anni. Maria D’Aniello, giovane madre di Frattaminore, lascia un compagno, Rocco, e il figlioletto di sei anni, Giuseppe. L’intera comunità di Frattaminore è ancora sotto choc per l’accaduto.

Tragedia a Frattaminore, Maria muore per un malore: aveva 27 anni

La notizia si è diffusa nella giornata di ieri, attraverso i social, gettando nello sconforto decine di amici e conoscenti, tutti colti di sorpresa da un decesso inaspettato. Le circostanze della tragedia sono poco chiare. Non si sa se il malore sia sopraggiunto in casa o in strada e se fosse in compagnia dei familiari. Ciò che è certo è che Maria sia spirata improvvisamente e tutti i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario si sono rivelati inutili.

In queste ore sono tanti i messaggi apparsi sui social che raccontano il dolore e lo sgomento per la dipartita della giovane mamma di Frattaminore. Valentina M., un’amica, scrive: “Nessuno muore se vive nel cuore di chi resta. Riposa in pace, angelo bello. Porta il tuo sorriso fin lassù Maria D’Aniello. Troppo presto…troppo inaspettato…troppo ingiusto…troppo tutto”. “Così giovane. Aveva ancora tutta la vita davanti. Ogni vita che se ne va mi si spezza il cuore…Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Prenditi cura da lassù del tuo figlio e del tuo marito”, scrive un’altra conoscente.