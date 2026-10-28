Napoli, minacce social alla famiglia di vittima di presunti abusi

Insulti, accuse e messaggi dal contenuto potenzialmente intimidatorio pubblicati sui social network contro la famiglia di un ragazzo con disabilità, che sarebbe stato vittima di abusi da parte di tre giovani attualmente sotto processo davanti al Tribunale di Napoli Nord. Lo riporta l’Ansa e la denuncia è dell’avvocato Sergio Pisani, legale del ragazzo, che annuncia azioni giudiziarie nei confronti degli autori dei messaggi contestati.

Napoli, minacce social alla famiglia di ragazzo disabile vittima di presunti abusi

Nel mirino dei post non ci sarebbero soltanto i familiari del giovane, ma anche il loro avvocato. Alcuni utenti avrebbero messo in dubbio la ricostruzione dei fatti, arrivando ad attribuire alla famiglia presunte finalità economiche legate alla vicenda.

Tra i messaggi finiti all’attenzione del legale ce n’è uno in cui si sostiene che sarebbe già stata avanzata una richiesta di risarcimento da 300mila euro. Un’affermazione che Pisani definisce falsa, precisando che, secondo quanto riferito, una simile richiesta non sarebbe mai stata presentata.

“È gravissimo che si cerchi di far credere che quanto denunciato sia tutto falso e che la famiglia agisca per soldi”, afferma l’avvocato, contestando la diffusione di ricostruzioni che, a suo giudizio, rischiano di delegittimare il ragazzo e i suoi familiari.

A preoccupare sono anche altri contenuti pubblicati online. In alcuni post comparirebbero frasi come “Gesù punirà le vostre famiglie”. Secondo il legale potrebbero assumere il significato di una minaccia velata.

Il legale annuncia quindi iniziative giudiziarie nei confronti delle persone ritenute responsabili dei messaggi. “Le persone responsabili delle affermazioni contestate saranno denunciate e dovranno rispondere davanti al giudice. Non consentiremo che la famiglia e il ragazzo vengano delegittimati attraverso notizie infondate e messaggi potenzialmente intimidatori”, conclude Pisani.