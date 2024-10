Sorpreso a rubare gli infissi di una scuola. In manette è finito Vincenzo Mongelli, 38enne di Frattamaggiore.

Frattamaggiore, sorpreso a rubare gli infissi di una scuola: arrestato in flagrante 38enne

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore lo hanno arrestato per furto. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine.

Il pregiudicato si trovava all’interno dell’Istituto scolastico Enrico Fermi, in via P.M. Vergara, mentre portava via gli infissi in alluminio, smontati da alcune aule. L’uomo è finito in manette ed è in attesa di giudizio. Verrà giudicato con rito direttissimo.