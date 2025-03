Si è temuto il peggio all’ufficio postale di via Stanzione a Frattamaggiore. Una donna di 74 anni si è presentata alle Poste armata di una pistola (risultata poi finta), scatenando il panico tra i presenti che erano con lei in fila. In molti, infatti, sono fuggiti via temendo si trattasse di una rapina.

Frattamaggiore, panico alle Poste: anziana in fila con una pistola

A riportare la calma sono stati gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, diretto dal vice questore Nicola Donadio, che hanno bloccato l’anziana donna, con un recente passato di Tso per disturbi psichiatrici, e recuperato l’arma, una pistola di plastica con ancora il tappo rosso. La 74enne, visibilmente agitata, è stata dunque condotta in commissariato. Agli agenti ha spiegato che si era molto arrabbiata per la bolletta della luce “salata” che avrebbe dovuto pagare. La vicenda, inevitabilmente, è finita al bancolotto con il terno 89 ( ‘a vecchia), 70 ( ‘a pistola ) e 90 la paura.