Una lite tra adolescenti si è trasformata in un episodio di violenza nella notte a Frattamaggiore, dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome in via Roma. Nonostante le ferite, il giovane si è recato personalmente al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per ricevere le cure necessarie.

Frattamaggiore, lite per una ragazza finisce nel sangue: 16enne accoltellato

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il violento episodio sarebbe nato da una discussione per una ragazza contesa. I toni si sarebbero rapidamente accesi, fino a culminare con il gesto estremo: il ferimento con un coltello.

I medici hanno giudicato le condizioni della vittima non gravi, stimando una prognosi di sette giorni. Nel frattempo, un altro ragazzo di 16 anni, ritenuto responsabile dell’accoltellamento, si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri di Caivano, ammettendo il proprio coinvolgimento. L’aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire ulteriormente i dettagli della vicenda e accertare eventuali altre responsabilità.