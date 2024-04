Lutto a Frattamaggiore per l’improvvisa scomparsa di Gennaro Barbato, giovane 25enne dell’Aeronautica Militare trovato senza vita nella sua stanza, a Bari, dove prestava servizio. Ignote le cause del decesso.

Frattamaggiore in lutto, Gennaro trovato senza vita nella sua stanza: aveva 25 anni

Gennaro era un tenente dell’Aeronautica Militare. Classe ’99, dopo essersi formato presso l’Accademia per ufficiali di Pozzuoli si era trasferito, da febbraio alla base militare di Bari, in Puglia, per proseguire la sua carriera da ufficiale. Purtroppo i suoi sogni sono stati spezzati anzitempo da un destino crudele.

L’allarme è scattato ieri mattina, 17 aprile, poco prima di pranzo. Colleghi e amici del 25enne, preoccupati dal non vederlo arrivare alla solita ora, hanno provato a rintracciarlo. Verso mezzogiorno hanno deciso di forzare la porta di casa, scoprendo il corpo senza vita del tenente.

Del decesso è stata informata la Procura di Bari, che ha avviato subito un’indagine contro ignoti. Sarebbe stata disposta anche l’autopsia sulla salma per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire cosa ha prematuramente strappato alla vita il giovane di Frattamaggiore.