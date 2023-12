Momenti di paura si sono vissuti, questa mattina, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore. Un principio d’incendio si è sviluppato nel reparto Osservazioni brevi. Una paziente, in isolamento perché affetta da Covid, ha riportato ustioni di secondo grado.

Frattamaggiore, fiamme in ospedale: paziente provoca incendio mentre si accende una sigaretta

Fortunatamente le fiamme sono state arginate in poco tempo, senza particolari disagi per il personale sanitario e i pazienti. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato causato accidentalmente da una paziente, di origini ucraine.

La donna probabilmente si stava accendendo una sigaretta e a quel punto il materasso ha preso fuoco. Nel tentativo di fuggire e mettersi in salvo, la paziente avrebbe tirato il tubo dell’ossigeno a cui era attaccata. A quel punto le fiamme si sarebbero propagate, fino a lambire una parete del reparto in cui è avvenuto l’incendio.

La donna è rimasta gravemente ustionata e, per questo motivo, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Cardarelli. Al momento è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Caivano; non risultano altri feriti e i danni sarebbero di lieve entità. Sono in corso verifiche dei militari dell’arma.