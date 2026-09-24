La lotta ai roghi tossici torna al centro del dibattito a Giugliano. Circa cento persone si sono ritrovate in piazza Matteotti per chiedere interventi concreti dopo gli ultimi episodi denunciati e dopo il doppio incendio al sito di stoccaggio di Taverna del Re. Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco Diego D’Alterio, presente accanto ai cittadini in un momento di confronto dedicato a una delle emergenze ambientali più sentite dalla comunità.

Roghi tossici, Giugliano chiede risposte: cittadini in piazza e confronto in Regione su Taverna del Re

Ad aprire gli interventi è stato Raffaele Pacilio, rappresentante del comitato Kosmos, che ha riferito quanto accaduto nella mattinata nell’area di Taverna del Re. Il sito, già al centro dell’attenzione dopo i gravi incendi registrati negli ultimi giorni, ha ricevuto anche la visita dell’assessore regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro.

Proprio il sopralluogo ha rappresentato un passaggio importante verso l’apertura di un confronto istituzionale. È stato infatti ufficializzato l’accordo per la convocazione di un tavolo tecnico in Regione dedicato alla questione. Al confronto prenderanno parte i sindaci interessati, i rappresentanti regionali e anche gli esponenti del comitato.

Oltre Taverna del Re

L’obiettivo non sarà soltanto affrontare il futuro di Taverna del Re, ma allargare la discussione alle criticità ambientali di un territorio che continua a fare i conti con incendi e comportamenti criminali ai danni dell’ambiente e della collettività. Il tavolo regionale consentirà dunque di affrontare in maniera più ampia il fenomeno dei roghi che affligge l’area da anni, cercando possibili soluzioni e interventi.

La partecipazione del comitato al confronto con le istituzioni assume inoltre un valore particolare sul fronte della rappresentanza. Le richieste e le preoccupazioni dei cittadini potranno essere portate direttamente nelle sedi in cui verranno discusse e definite le prossime iniziative per contrastare l’emergenza ambientale.