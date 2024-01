Momenti di paura questa notte lungo corso Durante a Frattamaggiore. Il manto stradale ha ceduto aprendo una voragine in mezzo alla strada.

Frattamaggiore, cede manto stradale a corso Durante: strada chiusa

Il cedimento – come anticipa Il Mattino – è avvenuto nella parte bassa della strada dello shopping frattese. Il crollo ha allarmato i residenti, che hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi.

A Corso Durante si sono precipitati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. I caschi bianchi hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Nelle prossime ore, l’ufficio tecnico sarà sul posto per valutare la situazione. Al momento, la strada è chiusa.

Altro crollo a Napoli

In queste ore si registra un altro cedimento in via Manzoni, a Napoli, dove è crollata la volta di un collettore fognario. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. È stata chiusa al traffico la sola corsia in direzione Via Manzoni Corso Europa mentre i tecnici di Abc stanno intervenendo per il ripristino della conduttura che ha ceduto.