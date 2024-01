Drammatico epilogo dell’incendio che lo scorso 29 dicembre ha colpito l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. È morta la paziente 67enne che aveva scatenato inavvertitamente il rogo con una sigaretta accesa.

Frattamaggiore, incendio all’ospedale: morta la paziente 67enne

Come anticipa Fanpage.it, la donna è deceduta all’ospedale Cardarelli, dov’era ricoverata nel reparto Grandi Ustionati. La 67enne aveva riportato ustioni sul 40% del corpo e alla fine, nonostante lo sforzo dei medici di tenerla in vita, è spirata per le gravi ferite riportate.

Secondo una ricostruzione dell’incendio che l’ha vista vittima, la 67enne, lo scorso 29 dicembre, si trovava presso il nosocomio di Frattamaggiore per essere sottoposta a un intervento chirurgico a seguito della rottura del femore. Durante il ricovero, avrebbe acceso una sigaretta mentre era attaccata al tubo dell’ossigeno. La vampata che ne seguì innescò un incendio che interessò la postazione dov’era ricoverata e una parte del pronto soccorso.