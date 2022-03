Francesco Oppini è un opinionista sportivo tifoso della Juventus e venditore di auto. E’ l’unico figlio nato dalla relazione della showgirl Alba Parietti e del comico e cabarettista Franco Oppini. Vediamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Francesco Oppini: chi è, età, altezza, Alba Parietti

Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982, sotto il segno dell’Ariete. I suoi genitori sono la showgirl Alba Parietti e l’attore Franco Oppini. E’ alto 186 cm e ha raccontato che, quando era piccolo, ha raccontato che faceva sempre il giullare in casa per cercare di mantenere un’atmosfera allegra per non far litigare i genitori, che si sarebbero separati da lì a poco.

Francesco Oppini: lavoro

Abita a Milano e si occupa delle sue grandi passioni, le auto e lo sport. Francesco non è mai stato interessato al mondo dello spettacolo: ha tuttavia preso parte a La Fattoria e al Grande Fratello Vip.

Lavora nel settore delle auto dal 2001, inizialmente come venditore in una concessionaria, per poi decidere di mettersi in proprio.

Si occupa anche di telecronaca sportiva, soprattutto di calcio. Francesco, infatti, è un grande tifoso della Juventus, da sempre appassionato di calcio a 360 gradi.

Francesco Oppini: Tommaso Zorzi

Francesco Oppini è stato un concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione del 2020. Ha accettato il programma, nonostante la sua natura riservata, per una sorta di “rivalsa” e per uscire fuori dall’etichetta “figlio di”.

All’interno della casa, stringe una forte amicizia con Tommaso Zorzi. Il 15 ottobre, tuttavia, i due hanno discusso a lungo in quanto Zorzi, dichiaratamente gay, gli ha fatto uno scherzo, fingendo di essersi innamorato di lui. La sua reazione è stata molto arrabbiata ma allo stesso tempo divertente.

Appena Francesco è uscito dal reality, Zorzi confessa a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di Francesco, ma di non essere riuscito ad ammetterlo a se stesso prima. Oppini ha preso queste parole senza commentare direttamente l’accaduto: attualmente il rapporto tra i due sembra essersi molto raffreddato.

Francesco Oppini: fidanzata

Francesco è attualmente fidanzato con Cristina Tomasini, una ragazza di Bergamo, molto riservata, lontana dal mondo dello spettacolo.

In passato, ha avuto una relazione con Alessia Fabiani, all’età di soli 19 anni.

Successivamente è stato fidanzato prima con Luana, vittima di un incidente mortale nel 2006, un episodio tragico che ha segnato profondamente la sua vita.

Dopo quest’esperienza, si è legato a Francesca Gottardi per 7 anni, una relazione importante che si è conclusa nel 2019.

Francesco Oppini: Instagram

Francesco ha un suo profilo Instagram, seguito da circa 385mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.