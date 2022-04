Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana, in onda su Rai 1 con il programma in prima serata Ci vuole un fiore e con l’appuntamento pomeridiano domenicale con “Da noi a ruota libera”. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Francesca Fialdini: chi è, età, altezza

Francesca Fialdini è nata l’11 ottobre 1979 a Massa, sotto il segno della Bilancia. Ha 42 anni ed è alta 170 cm. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, inizia la sua carriera lavorando in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004.

Francesca Fialdini: carriera, Ci vuole un fiore

Dall’ottobre 2013, conduce con Tiberio Timperi Unomattina in famiglia su Rai 1. Nella stagione successiva, approda a Unomattina, che conduce al fianco di Franco Di Mare per tre stagioni consecutive. Dal 2016 al 2018, insieme ad Alberto Matano, conduce da Sorrento tre edizioni del Premio Biagio Agnes, importante riconoscimento per l’ambito giornalistico.

Nel novembre 2016 pubblica il romanzo Il sogno di un venditore di accendini per l’editrice Città Nuova e dal 19 dello stesso mese conduce la 59ª edizione dello Zecchino d’Oro insieme a Giovanni Caccamo, esperienza che ripete anche nel novembre del 2017. Nella stagione 2017/2018 passa alla conduzione di La vita in diretta, al fianco di Marco Liorni.

Nella stagione 2019/2020 conduce lo speciale di Rai 1 Tutti a Scuola, ed è la padrona di casa, sempre sulla prima rete Rai di Da noi…a ruota libera, riconfermata per altre due edizioni e attualmente in onda nel pomeriggio della prima rete nazionale.

Nell’aprile 2022, conduce con Francesco Gabbani la trasmissione green Ci vuole un fiore, in onda nella serata del venerdì su Rai 1.

Francesca Fialdini: fidanzato, marito

In merito alla sua vita privata, la conduttrice avrebbe una relazione da lunga data con Milo Brunetti, che di professione fa il medico. Una storia d’amore nata nel 2009 e scoperta con un vecchio post della giornalista su Facebook. Su di lui ci sono pochissime informazioni: ha studiato Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Genova.

La relazione tra i due andrebbe avanti a distanza.

Francesca Fialdini: Instagram

Su Instagram, Francesca è seguita da 180mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sfera personale e professionale.