Francesca Barra è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. Legata all’attore Claudio Santamaria, è ospite a Verissimo con lui per un’intervista di coppia. Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Francesca Barra: chi è, età, carriera

Francesca è nata a Policoro, in provincia di Matera, il 24 settembre del 1978, sotto il segno della Bilancia, ed ha 43 anni.

Si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università LUMSA a Roma con una tesi proprio sulle donne in politica. È stata ospite in diverse trasmissioni televisive, come ad esempio La vita in diretta, dove ha commentato la cronaca nera. È stata anche inviata del Cristina Parodi live su La7 e si è occupata di cronaca per Pubblico Giornale e l’Unità. Ha condotto su Rai Radio1 un programma intitolato La bellezza contro le mafie a partire dal 2009.

Nel 2012, ha pubblicato il libro Giovanni Falcone un eroe solo e nel 2011 invece Il quarto comandamento. Ha scritto il racconto intitolato Gli spietati nel libro Non è un paese per le donne.

Negli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi, come ad esempio Matrix ed ancora Tiki Taka il calcio è il nostro gioco dove è stata ospite fissa nella stagione calcistica 2014/2015. È entrata anche in politica: nel gennaio 2018, ha annunciato con un post su Facebook la propria candidatura alle elezioni politiche del 4 marzo per la camera dei deputati con la foto del Partito Democratico. Ha preso parte poi nella stagione televisiva 2018/2019 al programma CR4 la Repubblica delle donne, con Piero Chiambretti.

Nel 2020, partecipa come concorrente insieme al marito Claudio Santamaria al programma Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, in onda su Prime Video. Nel 2021, sempre con il proprio coniuge, appare nel video Bam Bam Twist, pezzo di Achille Lauro.

Francesca Barra: Claudio Santamaria, Marcello Molfino, figli

In merito alla sua vita privata, Francesca è stata sposata con Marcello Molfino: i due sono stati insieme dal 2005 al 2016 e hanno avuto tre figli, Renato, Emma Angelina e Greta.

Dopo un anno dal divorzio, nel 2017, la Barra ha annunciato di avere una relazione con l’attore Claudio Santamaria. I due si sono sempre mostrati molto uniti e affiatati, tanto da essere una delle coppie più longeve e invidiate del mondo dello spettacolo. Sono convolati a nozze prima negli Stati Uniti e poi, nel 2018, a Policoro. Dalla loro unione è nata la figlia Atena, nel febbraio 2022.

Francesca Barra: Instagram

Francesca è attiva sui social: il suo profilo Instagram è seguito da 255mila followers, con cui condivide scatti di tipo professionale e di vita quotidiana.