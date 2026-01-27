Forza Aversa rivendica identità e autonomia: “Siamo e restiamo centrodestra, senza ambiguità”

«In una fase di profonda confusione e frammentazione del quadro politico locale, caratterizzata da continui riposizionamenti, ambiguità e improvvise conversioni di campo, Forza Aversa compie un doveroso sforzo di chiarezza, partendo dalla propria identità, storia e collocazione politica».

A dichiararlo è Angela Barone, coordinatrice di Forza Aversa.

«Forza Aversa è da sempre una realtà di centrodestra, non per opportunità né per convenienza personale, ma per cultura politica, valori di riferimento e visione amministrativa. Una collocazione che non nasce oggi e che non è mai stata oggetto di trattative, adattamenti o calcoli di corto respiro.

Proprio per questo non abbiamo bisogno di lezioni di coerenza, specialmente da chi cambia bandiera o casacca a seconda delle stagioni politiche, né intendiamo farci trascinare in dinamiche che nulla hanno a che vedere con l’interesse della città.

Allo stesso tempo rivendichiamo con forza la nostra piena autonomia politica. Autonomia che non significa isolamento, ma libertà di giudizio e di scelta. Autonomia saldamente ancorata ai valori del centrodestra, ma accompagnata dal rifiuto netto di ogni forma di subalternità a sigle di partito, a imposizioni calate dall’alto o a logiche estranee al territorio.

Forza Aversa non è un contenitore elettorale, né una corrente, né un’appendice locale di decisioni prese altrove. È un movimento civico-politico che ha scelto di mettere Aversa al centro, prima di ogni schema, prima di ogni alleanza precostituita, prima di ogni interesse personale. E questo non da oggi.

Le nostre posizioni in Consiglio comunale, come nel dibattito pubblico, sono sempre state chiare, motivate e coerenti, anche quando ciò ha significato andare controcorrente, assumersi responsabilità e pagare un prezzo politico. Non abbiamo mai barattato il consenso con il silenzio, né la coerenza con la convenienza.

In un momento in cui molti parlano di schieramenti senza parlare di contenuti, Forza Aversa continua a parlare di amministrazione, legalità, programmazione e futuro della città. È questa la vera linea di demarcazione tra chi fa politica per costruire e chi la utilizza come strumento di sopravvivenza personale.

Forza Aversa continuerà a muoversi nel campo del centrodestra con la schiena dritta, la testa alta e la libertà di chi non deve chiedere permessi a nessuno. Lo farà con senso di responsabilità, senza rinunciare alla propria identità.

Aversa ha bisogno di una politica autonoma, credibile e non ricattabile.

Forza Aversa è, oggi come ieri, esattamente questo».