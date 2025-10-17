“Sarebbe stato troppo facile intervenire e mettere sindaco e assessori davanti alle proprie responsabilità, ma considerato lo spirito già molto teso della riunione, avremmo gettato benzina sul fuoco, danneggiando ancor di più i bambini e le famiglie”. Così, in una nota, Forza Aversa in merito alla protesta dei genitori di questa mattina e dell’incontro che c’è stato in aula consiliare con il sindaco Matacena ed esponenti della sua maggioranza.

Forza Aversa: “I responsabili del disastro mensa siedono alla destra e alla sinistra del sindaco. Si dimettano”

“È però emerso un dato fino ad ora passato troppo in sordina e cioè che le gestione scellerata della questione mensa parte dal 2022, quando Assessore alla Pubblica Istruzione era Giovanni Innocenti, attuale Presidente del Consiglio comunale; c’è stata poi la fase commissariale in cui comunque nulla è stato fatto; siamo arrivati nel giugno 2024 in cui il primo Assessore alla Pubblica Istruzione è stato l’attuale ViceSindaco, Alfonso Oliva; per un brevissimo periodo la sig.ra Barrella ed oggigiorno il malcapitato Giovanni Tirozzi”, proseguono da Forza Aversa.

“Fa bene il sindaco Matacena a voler chiarire le responsabilità, ma deve guardare in casa sua perché gli artefici del disastro stanno alla sua destra e alla sua sinistra. E non è nemmeno accettabile scaricare per l’ennesima volta la responsabilità sul dirigente Gangi, a cui invece avrebbero dovuto dare in necessario supporto tecnico e morale. Abbiamo capito che non c’è soluzione al disastro: c’è una fase emergenziale da affrontare con assunzione di responsabilità da parte di tutti. La soluzione scontenta davvero tutti; poteva e doveva essere fatto di più, come numerose volte suggerito e sollecitato: quella che è mancata è la volontà politica”, concludono.