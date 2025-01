Le forti raffiche di vento hanno flagellato il territorio Casertano nel weekend, superando la velocità di 80 chilometri all’ora e causando numerosi danni. Alberi caduti in due istituti scolastici di Caserta, al “Giordani” un pino ha sfondato il muro perimetrale ed è finito su via Laviano. Al liceo “Manzoni”, dove era in corso l’Open day, un albero è finito su cinque auto in sosta. Chiuso al pubblico il parco reale della Reggia di Caserta per motivi di sicurezza.

Forti raffiche di vento nel weekend, danni nel Casertano e nell’Agro Aversano

A San Marcellino, nell’Agro Aversano, i cartelloni pubblicitari affissi lungo corso Italia sono stati divelti dal vento e sono finiti sulle auto: danni per cinque veicoli. Ad Aversa un albero è crollato a causa del vento forte all’interno delle cosiddette “palazzine” nel quartiere San Lorenzo, al confine con Teverola. Per fortuna non ci sono stati feriti. Almeno trenta gli interventi dei Vigili del Fuoco eseguiti nella giornata di ieri, sopratutto per alberi divelti, cornicioni e tabelloni pubblicitari crollati tra Caserta e provincia. Oggi niente lezioni in diversi comuni del Casertano.