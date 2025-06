Prestiti con interessi da capogiro, riscossioni con minacce e pressioni psicologiche, e un impero di beni di lusso accumulati negli anni. È il quadro emerso dall’indagine della Guardia di Finanza di Caserta, che ha portato all’arresto domiciliare di due uomini gravemente indiziati di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore del territorio. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli Nord e partita dalla denuncia della vittima, ha permesso di far luce su un sistema di strozzinaggio attivo da almeno tre anni, con prestiti erogati per oltre un milione e mezzo di euro e rate mensili fino a 20 mila euro.

Prestiti per 1,5 milioni con interessi da capogiro a imprenditore casertano: due arresti tra Napoli e Caserta

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due soggetti – uno residente nel Napoletano e l’altro nella provincia di Caserta – avrebbero approfittato delle difficoltà economiche dell’imprenditore, imponendogli condizioni usurarie per l’erogazione dei prestiti.

Le indagini, durate oltre sei mesi e condotte attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche, pedinamenti, osservazioni sul campo e analisi dei flussi bancari, hanno permesso di ricostruire il meccanismo estorsivo messo in atto. In caso di ritardi nei pagamenti, i due indagati avrebbero fatto ricorso a minacce esplicite e a pressioni psicologiche, coinvolgendo anche terze persone per spingere l’imprenditore a saldare i debiti.

Nel corso delle perquisizioni eseguite contestualmente agli arresti, la Guardia di Finanza ha sequestrato gioielli, orologi di lusso e una notevole somma di denaro contante. Il valore complessivo dei beni sequestrati, ritenuti collegati alle attività illecite, ammonta a oltre 165 milioni di euro. La Procura ha disposto il sequestro preventivo di tutto il materiale rinvenuto.