Domenica di paura tra Pozzuoli e dintorni. Una scossa di terremoto è stata registrata stamane, 11 Giugno 2023 alle ore 08:44, dai sismografi dell’Ingv.

Terremoto oggi Pozzuoli, Campi flegrei

Secondo i dati ufficiali l’evento sismico si è verificato a ancora una volta nei Campi flegrei per una magnitudo 3.6 e a una profondità di 3 km a Pozzuoli (NA).

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.6 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Questa di oggi nei Campi flegrei risulta però molto più forte rispetto alle altre scosse che si verificano che sono in genere tra l’1 e il 2 di magnitudo. Pare essere infatti la più forte dal 2005.

In molti sui social infatti hanno avvertito la scossa o sono stati svegliati dal movimento della Terra. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Nei Campi flegrei, e dunque nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e le aree limitrofe, è da tempo che si verificano episodi simili che in ogni caso tengono in allarme la popolazione.