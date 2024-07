L’asfalto è rovente e la percezione del caldo è ancora più forte. Arriva l’ondata di calore e si boccheggia. Stare in strada è difficile. Abbiamo misurato la temperatura dell’asfalto delle Piazze di Giugliano. Piazza Gramsci è l’unica con punti d’ombra. Spostandoci in una zona d’ombra questa è la temperatura. Importante, quindi, avere zone d’ombra e alberi che riparano dal sole. Piazza Matteotti non ha alcun riparo, se non un solo albero. Qui la temperatura sale. Stessa cosa per Piazza Annunziata. Ogni tanto, però, ci si rinfresca.