Una vittima è il bilancio del tragico investimento avvenuto questa mattina a Forino, in provincia di Avellino. Come riporta Ottopagine.it, un uomo di 70 anni, Alfonso Avagnano, è morto travolto da un autocarro nella frazione Celzi.

Forino (Avellino), travolto mentre attraversa la strada: muore a 70 anni

Secondo quanto ricostruito, alle 7 e 30 circa di questa mattina, il 70enne era uscito da casa e stava attraversando la carreggiata quando, in circostanze ancora da chiarire, un conducente ala guida di un camion ha centrato in pieno il pedone, scagliandolo a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. Alfonso sarebbe deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate, nonostante il tempestivo soccorso dello stesso investitore e del 118, successivamente intervenuto sul posto. A nulla sono valse le manovre di rianimazione del personale sanitario.

Dinamica da chiarire

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Al vaglio la posizione del camionista. Da chiarire se a contribuire all’incidente sia stata anche la pioggia di queste ore e le condizioni del manto stradale. La notizia intanto ha fatto il giro di Forino, piccolo comune dell’avellinese al confine con Monteforte Irpino, dove Avagnano era molto conosciuto.

Foto: repertorio