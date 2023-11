Con la sua auto, una Smart Fotwo, ha tentato più volte di speronare la vettura Fiat 500 con a bordo la 37enne moglie da cui è in fase di separazione.

Follia nel casertano, insegue la moglie e tenta di speronarla con l’auto

I fatti sono accaduti nei giorni scorso a Cellole, nel casertano. Come spiegano i militari dell’arma, l’uomo ha raggiunto la moglie a Formia, presumibilmente convinto che stesse frequentando altri uomoni. Da lì, ha iniziato a inseguirla, cercando di speronarla ripetutamente mentre lei faceva ritorno alla sua abitazione a Cellole.

L’uomo, intercettato sulla SS7 Qter in località “Borgo Centore” mentre ancora inseguiva la donna, è stato bloccato e tratto in arresto. Ad allertare i carabinieri sono stati i familiari della donna, già vittima di precedenti atti persecutori da parte dell’uomo per i cui fatti pende un procedimento penale. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato temporaneamente condotto in carcere.