È stata arrestata Antonietta Colurcio, 67 anni, accusata di aver accoltellato alla schiena Mena, 28enne, nella serata di sabato in viale Kennedy ad Aversa. La giovane, colpita da almeno due fendenti, è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli: uno dei colpi avrebbe raggiunto un polmone.

Follia ad Aversa, accoltella la compagna del figlio dopo lite: arrestata 67enne

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato di Aversa, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine dell’ennesimo litigio tra le due donne, legato alla difficile relazione della ragazza con il figlio della Colurcio, un 36enne ex caporale dell’esercito.

Come riporta Il Mattino, a 67enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata associata al carcere di Secondigliano in attesa delle decisioni dei magistrati. L’arresto è scattato nella tarda serata di domenica, al termine di 24 ore di indagini serrate.

La vicenda si intreccia con un drammatico precedente: il compagno della vittima, Paolo Scarano di Casal di Principe, è reo confesso dell’omicidio di Paolo Menditto, 56 anni, ucciso con 22 coltellate nel 2022. L’uomo, armato di coltello, si era presentato a casa di Menditto con il proposito di convincere lo spacciatore a non fornire più stupefacenti alla sua ragazza in campo di prestazioni sessuali da parte di quest’ultima. Per quel delitto la Procura ha chiesto l’ergastolo, nonostante una perizia psichiatrica abbia riconosciuto una parziale incapacità di intendere e volere.

Dopo l’accoltellamento di sabato, Scarano ha caricato la compagna sulla moto per trasportarla al pronto soccorso del “Moscati” di Aversa, ma durante il tragitto ha avuto un incidente con un’auto guidata da un militare americano. La giovane è stata poi trasferita d’urgenza al Cardarelli, mentre Scarano, inizialmente ricoverato, ha lasciato la clinica contro il parere dei medici.