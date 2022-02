Un balordo armato avrebbe seminato il panico nella notte fra sabato e domenica nella strade di Sant’Antimo. A segnarlo alcuni residenti al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Sant’Antimo, balordo armato estrae pistola fuori paninoteca

A bordo della sua C3 bianca vecchio modello (così riferiscono i testimoni), tra l’una e trenta e le due di notte, l’uomo avrebbe tentato di rapinare cinque ragazze a via Roma, in pieno centro di Sant’Antimo. Due di loro sono state inseguite e tamponate. Non ha esitato ad estrarre la pistola davanti ad una paninoteca ancora affollata. Nonostante le ripetute minacce, le ragazze sono riuscite a fuggire.

“Ha puntato una ragazza sola in auto che rincasava – spiega un residente che ha assistito alla scena -, dopo averla seguita per poche decine di metri ha iniziato a tamponare l’auto della giovane ripetutamente. Lei ha capito che qualcosa non andava e non si è fermata subito, ma quando l’uomo l’ha minacciata con la pistola ha deciso di arrestare la sua corsa. Una volta scesa dall’auto, alla richiesta di soldi, terrorizzata, gli ha lanciato contro la borsa”.

Tuttavia – prosegue il racconto – il balordo, in cerca di contanti, ha preso solo i miseri 40 centesimi che la ragazza aveva con sé. Poco dopo è sopraggiunta un’amica, che stava tornando a casa con lei ma sulla propria auto. Arrivata sul posto ha subito capito la situazione e ha tentato di fuggire. Il criminale le ha prima rotto un finestrino, colpendolo con il calcio della pistola, e poi l’ha inseguita in auto, tamponandola ripetutamente. La giovane però non ha desistito ed è riuscita a fuggire.

Il commento di Borrelli

“Una storia davvero assurda che fa rabbrividire. Una persona simile non può essere lasciato a piede libero, va preso prima che possa davvero far male a qualcuno. Le ragazze aggredite ieri sera hanno vissuto un vero incubo e non è giusto che altri rischino di vivere le stesse scene. Abbiamo segnalato anche noi la questione alle forze dell’ordine per chiedere che venga fatta un’indagine approfondita sull’accaduto e venga individuato il responsabile”, ha commentato il consigliere Borrelli.