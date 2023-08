I carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca hanno arrestato un 22enne di Marcianise dopo un lungo inseguimento partito al km 2 della Domitiana e terminato a Cellole. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri durante un servizio di controllo del territorio.

Folle inseguimento sulla Domiziana: 22enne arrestato dai Carabinieri

I militari dell’arma hanno visto sfrecciare verso di loro, a velocità sostenuta, una Smart, il cui conducente, incurante dell’alt intimatogli militari ha pericolosamente accelerato. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per oltre 6 km, fino quando i carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto del fuggitivo in viale Risorgimento, nel comune di Cellole.

Il giovane alla guida a seguito di immediati accertamenti è risultato non essere in possesso della patente di guida perchè già precedentemente ritirata. Inoltre, nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una dose di hashish, per la quale è stato segnalato all’autorità amministrativa competente. L’arrestato, che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, è stato ristretto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.