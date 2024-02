Napoli. Un ritorno da eroe per Geolier. Ieri migliaia di persone hanno affollato le strade tra Miano e Secondigliano per accogliere il giovane rapper che si è preso la scena italiano al Festival di Sanremo, tra record di sostegno al telefoto e polemiche. Fan in delirio al rione Gescal. Il minivan che trasportava l’artista è stato circondato da persone di ogni età, cittadini del quartiere ma anche fan venuti da altri posti. Fuochi d’artificio, cori e musica a tutta volume con la sua Ij p’ me, tu p’ te. E’ stato complicato percorrere la breve distanza dall’aeroporto di Capodichino a casa.

Una enorme festa popolare che Emanuele Palumbo si è goduto a bordo del veicolo, impossibilitato a scendere per la grande folla, salutando tutti i fan in delirio. E il quartiere non ha nascosto l’amarezza per il secondo posto al festival, con la grande mobilitazione popolare ribaltata dal verdetto della sala stampa. E’ stata però soprattutto la grande feste dell’orgoglio, per un 22enne cresciuto in queste strade ed ora leader di tutte le classifiche d’ascolto, portando ovunque il napoletano: “E’ lui il vero vincitore di Sanremo” il giudizio unanime dei cittadini. Ed una volta giunto sul balcone di casa dei genitori, anche Geolier ha voluto rispondere alle polemiche. “Ho vinto perché ho questo – ha detto alla folla in festa – e se ci hanno fischiato, noi rispondiamo facendo altrettanto”.

