Folgorato da una scarica elettrica mentre carica il cellulare sul treno regionale Napoli-Cosenza. È quanto successo a un 23enne, che stava tornando da Napoli in Cilento di rientro dall’Università. La vittima è ricoverata all’ospedale San Luca di Vallo Della Lucania.

Folgorato al braccio mentre carica il cellulare sul treno: 23enne finisce in ospedale

Come spiega Fanpage.it, il ragazzo era su uno dei convogli del regionale diretto in Calabria quando ha inserito il caricabatterie del suo smartphone in una delle prese di corrente presenti sul treno. In quel momento è accaduto l’impensabile: il giovane è stato colpito da una potente scarica elettrica al braccio sinistro.

Il ragazzo ha urlato e chiesto aiuto. Sono intervenuti gli altri passeggeri e il capotreno ha chiesto l’intervento dei sanitari del 118, poi accorsi alla prima stazione, quella di Vallo Scalo. Il 23enne, originario di Marina di Camerota, è stato così trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. In stazione sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare cosa abbia provocato la scossa e se ci sono responsabilità da accertare.