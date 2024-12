Fogna rotta tra Sant’Antimo e Melito, ignoti tempi di riapertura della strada: domani sit-in di protesta

È ancora chiusa via Appia nel tratto dal centro commerciale “Il Molino” sino allo svincolo dell’Asse Mediano Aversa-Melito. La perdita d’acqua riguarda il collettore fognario all’interno del cantiere aperto alle “Colonne di Giugliano”.

Fogna rotta, chiuso tratto di via Appia e via Colonne tra Melito e Sant’Antimo: incerti tempi di riapertura

Il punto esatto danneggiato da cui fuoriesce l’acqua ancora non è stato individuato. Ma per la ditta incaricata dall’Eav il problema è dovuto alla vetustà del sistema fognario di via Colonne-via Appia, un collettore colabrodo di decine di anni fa che ha dunque ceduto nel corso dei lavori. La perdita ha determinato la chiusura dell’arteria per questioni di sicurezza. Questo inconveniente rallenta ovviamente l’esecuzione dei lavori ma è all’origine del disagio alla circolazione stradale in tutta la zona.

I tempi di riapertura non sono ancora noti. La zona tra via Appia, via Colonne e via Gioberti è bloccata in un perenne ingorgo di auto che dall’asse mediano sono costrette a svoltare in via Gioberti e da Sant’Antimo a proseguire verso via Colonne. L’ennesimo disagio che in zona residenti e commercianti vivono da circa 3 anni.

Domani sit-in di protesta

Di fronte all’ennesima chiusura, domani un gruppo di residenti e di negozianti inscenerà un sit-in di protesta in via Colonne, all’esterno del cantiere, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni rispetto a un problema legate al blocco della viabilità che ha impoverito il commercio e costretto diverse attività alla chiusura.