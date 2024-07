Dopo la moria dei pesci tra il Lago Patria e la sua foce, la situazione è lievemente migliorata. L’ostruzione della foce dovuta alla presenza di sabbia che ha creato un vero e proprio tappo da impedire l’ossigenazione delle acque del lago, provocando la morte dei pesci, è stata parzialmente rimossa. Ora c’è un varco che consente all’acqua del mare di fare ingresso al lago e viceversa. Ma il problema è proprio qui, ora l’acqua melmosa e torbida di Lago Patria sta finendo a mare.

Foce riaperta: acqua melmosa e torbida dal Lago Patria in mare

Il problema dell’inquinamento del lago è noto e va avanti da sempre. Come vanno avanti gli scarichi abusivi nello specchio d’acqua. In più con l’aumento delle temperature ma soprattutto con l’ostruzione della foce, che non è chiaro se si tappi in maniera naturale o sia fatto artificialmente da qualcuno per evitare di sporcare il mare, le acque peggiorano e così l’intero ecosistema. Le immagini mostrano chiaramente come il mare sia cristallino e si incontra con la torbidezza del Lago. Uno scenario che ricorda i vari disastri ambientali che hanno interessato il lago e il mare del litorale comizio.