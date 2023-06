Scomparsa una bimba di appena 5 anni a Firenze. Le ricerche sono in corso da ieri e si sono protratte per tutta la notte. La piccola si chiama Cataleya (Kata) Alvarez, di origine peruviana. Kata al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloni viola quando è stata vista l’ultima volta.

Secondo quanto sin qui ricostruito, la piccola stava giocando con altri bambini nel palazzo dove vive, l’ex albergo Astor occupato da varie famiglie in via Maragaliano, nel quartiere di Novoli, mentre la madre era al lavoro. Quando la donna è rientrata, nel primo pomeriggio di ieri sabato 10 giugno, non ha trovato la piccola e ha sporto denuncia ai carabinieri.

Stando alle prime informazioni, pare che poco prima di scomparire la bambina avesse avuto un litigio con altri bambini. Le ricerche, condotte dai carabinieri insieme ai vigili del fuoco, anche con l’ausilio delle unità cinofile, si concentrano nella zona limitrofa al palazzo dove vive la famiglia, ma hanno riguardato anche una zona più ampia. Per tutta la notte la madre della piccola ha seguito le ricerche per strada. Sui social circola l’appello da ieri affinché chiunque abbia informazioni utili possa aiutare a rintracciare la piccola.