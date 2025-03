Si è finto carabiniere per truffare un 89enne di Taranto, convincendolo a consegnargli 300 euro in contanti e la fede nuziale con il pretesto di risolvere un presunto incidente stradale causato dal figlio dell’anziano.

Da Casoria a Taranto per truffare anziano 89enne, arrestato finto carabiniere

Il truffatore, un 42enne di Casoria (Napoli) con precedenti specifici, è stato individuato e arrestato dai veri carabinieri dopo un inseguimento. I militari hanno notato un’auto sospetta con a bordo l’uomo, il quale indossava un berretto scuro e tentava di evitare le telecamere di sorveglianza. Un controllo sulla targa ha rivelato che la vettura era stata noleggiata nei giorni precedenti e che il conducente era già noto per truffe ai danni di anziani.

La dinamica della frode è stata ricostruita grazie alla denuncia della vittima: il 42enne aveva telefonato all’anziano fingendosi un carabiniere e chiedendo del denaro per aiutare il figlio, che sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale. Successivamente, si è recato presso l’abitazione dell’89enne per ritirare i soldi e la fede nuziale in oro.

Preso dopo inseguimento

All’alt intimato dai carabinieri, il truffatore ha tentato la fuga, dando il via a un inseguimento di diversi chilometri. Una volta fermato, ha cercato inutilmente di distruggere il proprio smartphone per eliminare eventuali prove. Durante la perquisizione, il denaro è stato ritrovato nella tasca del giubbotto dell’arrestato. Nessuna traccia, invece, della fede nuziale, che si presume sia stata lanciata dal finestrino durante l’inseguimento. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in carcere, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.