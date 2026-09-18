Si fingono poliziotti ed estorcono a un’anziana monili per un valore di 100mila euro. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato di Caserta ha dato esecuzione a una misura cautelare personale nei confronti di uno dei presunti responsabili di una truffa aggravata che ha agito insieme a dei complici.

Finti poliziotti per portare via monili da 100mila euro ad anziana, arresti domiciliari per uno della banda

Al termine di un’articolata attività investigativa, avviata a seguito di una truffa commessa il 21 marzo scorso ai danni di una donna, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise hanno rintracciato il malfattore ad Acerra, dando esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini, condotte attraverso la raccolta delle dichiarazioni della persona offesa e l’acquisizione e l’analisi delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle aree interessate, hanno consentito di ricostruire le diverse fasi della vicenda e di identificare i presunti autori, tra i quali figurerebbe anche una minorenne.

In particolare, secondo quanto ricostruito nel corso dell’attività investigativa, gli indagati, attraverso artifici e raggiri e qualificandosi falsamente come appartenenti alla Questura di Caserta, avrebbero indotto la vittima in errore, approfittando del suo stato di agitazione e confusione, riuscendo così a farsi consegnare monili in oro per un valore complessivo di circa 100.000 euro.