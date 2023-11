E’ stato catturato in Germania Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovato in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Finita la fuga di Filippo Turetta: è stato arrestato in Germania

La notizia della cattura è stata confermata dall’avvocato del giovane, Emanuele Compagno. La fuga del presunto assassino è terminata dopo una settimana di latitanza. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo. L’auto del ragazzo, una Fiat Punto nera, era stata avvistata l’ultima volta in Austria sette giorni fa, a Lienz e in Carinzia.

Durante la fuga, Filippo Turetta ha usato banconote con macchie di sangue per fare benzina in un distributore automatico.Il ragazzo si era fermato domenica scorsa a fare rifornimento in un distributore automatico di Cortina. Le telecamere, come riporta Il Corriere Veneto, hanno inquadrato l’auto e il ragazzo che introduceva il denaro nello sportello. Quando il titolare della stazione di servizio ha aperto l’impianto, qualche giorno dopo, tra le banconote ne ha trovata una da 20 euro con macchie di sangue.